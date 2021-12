Covid, rischio di zona gialla per il Lazio

Ieri la Asl di Viterbo ha comunicato il contagio di 432 persone per il Covid e nel Lazio il contagio è stato di 5.248 persone. In queste condizioni l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha spiegato che si fa sempre più concreta la possibilità che si passi in zona gialla dalla prima settimana di gennaio. Il valore Rt torna sopra a 1 e si attesta a 1,08 e un’incidenza pari a 374 casi ogni 100mila abitanti. In aumento anche il tasso di occupazione di posti letto in area medica, al 15% e in terapia intensiva, al 10%. Sul fronte delle vaccinazioni, nel Lazio è stata superata quota 10 milioni e 900mila somministrazioni. Di queste 1,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 40% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.