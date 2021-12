Ariccia, Leopardi: “2022 ricco di novità per ambiente e decoro urbano”

“Questa mattina è iniziata l’installazione dei nuovi contenitori per i farmaci fuori le Farmacie presenti su tutto il nostro territorio. Questo è solo il primo dei tanti interventi previsti per il nuovo anno in materia di ambiente e decoro urbano” ha dichiarato il vicesindaco di Ariccia Giorgio Leopardi.

“Con l’avvento del 2022 è già prevista l’installazione di mini isole ecologiche su tutto il territorio con nuovi contenitori per la raccolta differenziata di plastica, carta, indifferenziato, oltre alle mini isole informatizzate per pannolini e pannolini. Sempre in tema di nuove strutture per la raccolta di rifiuti verranno installati contenitori appositi per le deiezioni canine e sono in fase di realizzazione due isole ecologiche informatizzate esclusive per le fraschette.Dal punto di vista del controllo – continua il vicesindaco – abbiamo previsto l’uso di 10 telecamere più una killer cam itineranti per individuare i casi di abbandono dei rifiuti, e l’uso di un drone per sorvegliare il territorio ed individuare eventuali discariche abusive.Infine – conclude Leopardi – è in programma un Corso di formazione per i dipendenti Comunali per diventare Ispettore Ambientale a a supporto della Polizia Locale. Questo 2022 sarà all’insegna del decoro e della pulizia per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere Ariccia una meta turistica sempre più appetibile”.