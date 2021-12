Trevignano Romano incamera due milioni di euro per asfaltare

Buone notizie per Trevignano Romano, che ottiene dal Governo due milioni e duecentomila euro per realizzare interventi importanti per la viabilità del comparto urbanistico dell’area adiacente alla spiaggia centrale. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore ai lavori pubblici Elio Gazzella, pronto a dichiarare che «siamo estremamente soddisfatti per il cospicuo finanziamento ottenuto a seguito della presentazione di progetti pensati per la messa in sicurezza e la riqualificazione di alcune strade. La viabilità e la sicurezza dei pedoni su strade come via di San Pietro, via di Capocroce, via di mezzo superiore e mezzo inferiore saranno garantite grazie ai lavori di allargamento, rifacimento del manto stradale, realizzazione condotte per la raccolta di acque meteoriche, costruzione di marciapiedi e nuova illuminazione pubblica. Con questi interventi ottenuti dal Governo tramite il Ministero degli Interni saremo in grado di ripensare anche i flussi di traffico che, soprattutto nel periodo estivo, coinvolgono l’area urbanizzata adiacente alla zona dedicata alla balneazione».