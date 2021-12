Manziana si rifà il look delle strade comunali

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 22 novembre è pubblica la notizia dell’ottenimento di un contributo di più di un milione di euro per il rifacimento del manto stradale di alcune strade comunali.

«Con piacere posso informare la cittadinanza che, grazie al contributo ottenuto dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, riusciremo ad intervenire su molte strade di competenza comunale, alcune delle quali erano più di vent’anni che non venivano riasfaltate», dichiara il sindaco Bruno Bruni, pronto ad aggiungere che «il progetto interesserà più di venti strade comunali e permetterà anche in alcune delle zone meno centrali del paese di avere una viabilità più sicura, a tutela di pedoni e automobilisti. Un ottimo risultato che si affianca agli interventi similari portati a termine negli ultimi anni, con fondi comunali ed altri contributi pubblici».

Terminate le procedure formali che porteranno all’individuazione della ditta che curerà i lavori, verrà data notizia del calendario degli interventi che, come da indicazioni ministeriali, dovranno essere realizzati entro la prossima primavera. Un nuovo passo che, dopo il rifacimento della strada provinciale 493 ricadente nel territorio comunale a cura della Città metropolitana di Roma capitale, servirà di migliorare la viabilità in maniera significativa. Questa notizia, infatti, si affianca alla realizzazione di un attraversamento pedonale privo di barriere architettoniche a servizio dell’ingresso principale del bosco di Macchia Grande, lungo la Braccianese Claudia e all’installazione di una telecamera proprio all’incrocio tra la strada provinciale, via degli scaloni e via Civitavecchia, per monitorare il traffico e contrastare l’abbandono stradale dei rifiuti, continua il progetto di messa in sicurezza di uno dei punti nevralgici del paese.