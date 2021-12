Lombardi plaude il primo bilancio regionale con la voce “transizione ecologica”

“Questo è il primo bilancio regionale che prevede un capitolo di spesa dedicato al neo Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, nato lo scorso 12 marzo con l’ingresso del M5S nella Giunta Zingaretti della Regione Lazio, la prima ed unica in Italia ad aver istituito un assessorato dedicato ai temi del futuro. Partiamo con un budget di 133 milioni di euro complessivi, a cui andranno sommate le risorse previste dal PNRR e dai fondi Ue della nuova programmazione 2021-2027, che ci permetteranno di esercitare l’importante funzione di garante dell’applicazione trasversale del principio di sostenibilità a tutte le aree di intervento delle politiche regionali”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

“Tra le misure principali previste ci sono: 8,5 milioni per la gestione delle Aree Naturali Protette; 4,4 milioni per la tutela ambientale di cui quasi 3 milioni per manutenzioni straordinarie delle sedi e della sentieristica e l’acquisto di autovetture e mezzi antincendio e altre attrezzature e 1 milione e 350mila euro complessivi per spese relative alla qualità dell’aria e alla tutela delle acque al fine di ridurre l’inquinamento; 2,1 milioni euro per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili; 2,7 milioni per la Digitalizzazione dei Piccoli Comuni, una cifra complessiva che include una quota per la compartecipazione della Regione alle spese per lo sviluppo della fibra ottica di proprietà dei Piccoli Comuni, che, seppure attraverso una cifra ancora iniziale, consente di aprire una voce di spesa fondamentale per avviare i bandi in compartecipazione appunto con i fondi Ue e attingere così all’ulteriore e più cospicuo bacino di risorse europee”.