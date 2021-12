Caprarola, dal 14 gennaio la nuova stagione del teatro Don Paolo Stefani

Al via il 14 gennaio 2022 la nuova stagione del Teatro Don Paolo Stefani di Caprarola, promossa dal Comune di Caprarola e organizzata in collaborazione con ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) e Francigena Live Festival, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Fino al 10 aprile in programma dieci spettacoli, molto diversi tra loro per genere e tipologia di scrittura e in grado quindi di soddisfare le esigenze di un pubblico variegato. Si spazia dal teatro d’autore alla commedia, dalla riscrittura di grandi classici alla commedia dell’arte, fino alla musica, con grandi professionisti del panorama teatrale e musicale italiano che si susseguiranno sul palco caprolatto. Previste tre tipologie di abbonamento: Gold, valido per l’intero cartellone; Blu, valido per i cinque spettacoli organizzati con ATCL; Rosso, per le restanti cinque date.

Si parte il 14 gennaio (ore 21) con Galatea Ranzi protagonista de “In nome della madre” di Erri De Luca, seguita il 16 gennaio (ore 18) dal Trio Le Capinere in “Volta la carta“. Il 28 gennaio (ore 21) ritorna nella Tuscia Michele La Ginestra in “M’accompagno da me” di Roberto Ciufoli. Seguono due appuntamernti musicali: il 6 febbraio alle 17 “Incantautori“, concerto di Viviana Ullo con l’Orchestra Xilon dedicato ai grandi cantautori pop italiani e l’11 febbraio alle 21 il quintetto Gli Ottoni Romani.

Valeria Monetti e Alissandro Tirocchi portano in scena il 20 febbraio (ore 18) la commedia “Anna e Marco. Come sposarsi senza rovinarsi“, mentre il 27 febbraio Tiziana Foschi con Antonio Pisu in “Faccia un’altra faccia” (ore 18). Il 20 marzo sempre alle 18 ecco “Arlecchino furioso“, un originale canovaccio secondo i canoni classici della commedia dell’arte. A seguire, il 3 aprile (ore 18) “Ago capitano silenzioso“, un grande omaggio ad Agostino Di Bartolomei, di e con Ariele Vincenti. In conclusione il 10 aprile alle 18 “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti“, in cui i tre attori Lorenzo Degl’innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli, eseguono una parodia comica delle opere del Bardo.

Il Teatro Comunale Don Paolo Stefani si trova a Caprarola in Via Giuseppe Cristofori (centro storico).