Talete SpA, interventi immediati su Monterosi

Talete SpA comunica che si è verificata una improvvisa avaria nel sistema di adduzione dell’acqua verso il comune di Monterosi. I tecnici sono immediatamente intervenuti per le verifiche del caso. Per contenere al minimo i disagi è stato attivato un servizio sostitutivo per il rifornimento idrico. È stata inviata un’autobotte che sarà posizionata in piazzale Antonio Varisco. Nelle prime ore di domani mattina verranno attivate tutte le procedure per ripristinare, compatibilmente con la situazione determinatasi, il servizio idrico.