Amarcord calcio, serata speciale per Franco Conti

Serata dalle forti tinte villalbesi quella vissuta ieri all’auditorium di Tivoli Terme, dove è stato presentato “Una porta nel cuore”, libro nato da un’idea degli “Amici di Franco Conti ”e scritto dal giornalista romano Massimiliano Morelli. Sala gremita, commozione senza eguali, l’appuntamento con l’evento dedicato al “ferramenta-allenatore” è scivolato veloce nel ricordo di chi ha amato, apprezzato e soprattutto è cresciuto grazie agli insegnamenti di Conti. Aperto da Sergio Meschini, che ha dato il “la” alla sfilata delle bandiere rappresentative dei club di zona e pronto a colloquiare amabilmente con Enzo e Annamaria Conti, l’appuntamento è proseguito con cinque relatori seduti al tavolo, gentiluomini d’un tempo che hanno portato testimonianze e ricordi di ogni tipo: Marcello Carta, Alberto Bencivenga, Ilario Valentini, Antonio Crivellone e lo stesso Enzo Conti, ai quali si è poi aggiunto in corso d’opera Luciano Marcangeli. Il “gruppetto” è stato incalzato in maniera amabile dalle domande dell’autore del libro, chiamato sul palco per raccontare il dietro le quinte della pubblicazione. Assenti giustificati il presidente del comitato regionale Lazio della Federcalcio e l’ex arbitro Sergio Coppetelli, appiedati da qualche acciacco. (PPD)