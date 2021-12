Protezione civile, nuova casa a Canale Monterano

Sabato da memorizzare a Canale Monterano, dove è stata inaugurata la nuova sede della Protezione civile, intitolata all’appuntato scelto dei Carabinieri Luciano Filoni, morto poche stagioni fa. Presenti il sindaco di Canale Alessandro Bettarelli, che ha fatto gli onori di casa, e con lui l’omologo di Manziana Bruno Bruni, il consigliere regionale Sergio Pirozzi, l’onorevole Alessandro Battilocchio, rappresentanti della Protezione civile giunti da ogni dove e dei carabinieri di zona, è stato tagliato il nastro, non prima della benedizione impartita da don Germano. Poche parole di circostanza e tanti fatti, come quelli di un gruppo di persone – la Protezione civile, appunto – sempre pronta a rimboccarsi le maniche per aiutare chi è in difficoltà. Toccante il ricordo di Pirozzi legato all’amarcord del terremoto che sconvolse Amatrice e l’area intorno. (M.M.)