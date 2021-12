Tarquinia, a palazzo dei Priori il concerto “Storie di Vita” di Giacinto Mazzola

Alla sala Sacchetti di palazzo dei Priori, a Tarquinia, domenica 12 dicembre, alle ore 17, si svolgerà il concerto “Storie della Vita” di Giacinto Mazzola, con la partecipazione di Gianni Orrù (tastiere e voce) e Fabrizio Cecconi (chitarra e voce). Organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, in collaborazione con l’associazione La Lestra, lo spettacolo è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura. “Il concerto racchiude solo alcune delle molte storie che ho scritto da quando ero ragazzino – afferma Giacinto Mazzola -. Nella mia vita ho avuto l’opportunità di fare molti concerti specialmente a Milano, da solo o avvalendomi della collaborazione di altri musicisti, come in questo caso”. Le canzoni raccontano storie di vita quotidiana: storie immaginate e scritte, colte da ciò che accade o è accaduto nel tempo intorno all’artista. Ispirate al vissuto altrui e al suo personale. Alcuni brani sono stati già presentati Lestra in un precdente concerto al mattatoio organizzato dall’associazione La Lestra. “Finalmente dopo questo periodo di lungo digiuno, causato dal covid – conclude Giacinto Mazzola -, posso ritornare a raccontarle”. Per il concerto saranno messe in atto tutte le normative volte al contrasto e al contenimento del covid 19. L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo tramite presentazione di green pass rafforzato.