Lanuvio, al via domani il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze 2021

Prenderà il via domani a Lanuvio,con un contest online dal titolo “E tu che ricetta consigli” la prima edizione del Festival delle Tradizioni e delle Ecellenze, organizzato dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Lanuvio e finanziato dall’ARSIAL. Nel corso del Festival si alterneranno laboratori didattici, visite in cantina, attività ludiche e formative legate ad unico comun denominatore: la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio. Particolare attenzione verrà data alla pastorizia attraverso un Focus dedicato in programma sabato 11 dicembre e realizzato in collaborazione con l’Associazione Pecoraduno. Soddisfatta l’Assessore alle Politiche del Lavoro Valeria Viglietti: “Questo Festival, ricco di eventi ed iniziative , nasce per dare spazio alle tradizioni e alle eccellenze del nostro territorio, con uno sguardo alle opportunità che può offrire nel campo delle attività produttive e in quelle del lavoro”.

Questo il programma delle iniziative:

8 dicembre

Contest online : “E TU CHE RICETTA CONSIGLI?”

11 dicembre ore 10,30

Convegno: Criticità e Opportunità per le Nuove Generazioni nel nostro Territorio. Focus sulla Pastorizia

“Il pranzo del pastore” in collaborazione con l’associazione Pecoraduno

Laboratori didattici per bambini: come si fa la ricotta, arnia didattica con docente, prepariamo insieme la Maza, laboratorio creativo “la mia mano”

presso Casale della Mandria

Per info e prenotazioni: pecoradunocampoleone@gmail.com

18 dicembre dalle ore 14 alle ore 18

CANTINAMENA INCONTRA I PICCOLI Visita guidata per grandi e piccini con degustazione

Presso l’Azienda Agricola Cantinamena

Per info e prenotazioni INFO@CANTINAMENA.IT Tel. 06.45557063

19 dicembre alle ore 11 e alle ore 16

visita in cantina presso l’Azienda agricola La Luna del Casale.

Per info e prenotazioni lalunadelcasale.prenotazioni@gmail.com Oppure +39 3339368162

19 dicembre dalle ore 15 alle ore18

fattoria didattica presso l’Azienda Agricola Colle Juno

Trasformiamo i prodotti dell’orto in delizie per la tavola

per info e prenotazioni: 3472974863

28 dicembre dalle ore 16 alle ore 19,30

LA GARA DEL MERENDERO presso l’Agriturismo La Meridiana

segreteria@agriturismolameridiana.eu

30 dicembre

Generazioni a confronto: strumenti e tutele tra antiche tradizioni e nuove opportunità per il settore vitivinicolo. Contest online. Degustazioni itineranti per i partecipanti.

Ogni evento è gratuito e a numero chiuso, pertanto, è necessaria la prenotazione agli indirizzi indicati.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-covid.