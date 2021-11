Grottaferrata, Lega: “Si torna al voto per il bene della città”

“Con le dimissioni di 9 consiglieri su 17 si pone fine all’amministrazione Andreotti. In questi anni da più parti si è lamentata una mala gestione tanto amministrativa quanto politica della città di Grottaferrata. L’assenza della Lega in consiglio comunale da una parte non ci ha resi colpevoli di alcuni errori grossolani commessi in questi anni, dall’altra non ci ha permesso di poter intervenire affinché si tornasse al voto prima. Ora ci aspetta una nuova campagna elettorale che ci vedrà come sempre protagonisti sul territorio per ascoltare e occuparci delle istanze dei cittadini. Mentre il PD spreca il proprio tempo a festeggiare noi dobbiamo essere bravi a costruire un consenso ampio per riportare in città un governo funzionale e stabile”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma sud e Rodolfo Mariotti, coordinatore della Lega a Grottaferrata.