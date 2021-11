Capone (UGL): “Ancora incidenti sul lavoro, chiediamo risposte concrete al Governo”

“Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. E’ successo a Roma, in zona San Pietro, dove un operaio romeno di 41 anni è caduto da un’impalcatura esterna a un palazzo. Come UGL esprimiamo il cordoglio alla famiglia della vittima, ma allo stesso tempo vogliamo ribadire l’urgenza di un intervento più ampio e diretto da parte del Governo. Bisogna aumentare i controlli ispettivi e per farlo è necessario incrementare l’organico. E’ essenziale, inoltre, garantire un maggior coordinamento tra le banche dati e potenziare la formazione professionale sulla sicurezza. Attraverso la manifestazione nazionale ‘Lavorare per vivere’, l’UGL intende sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul dramma delle cosiddette ‘morti bianche’ e dire basta ai morti sul lavoro”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio, in merito all’incidente avvenuto a Roma, in zona San Pietro, dove un operaio romeno di 41 anni è morto cadendo da un’impalcatura esterna a un palazzo.