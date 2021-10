Torquati neo presidente XV Municipio

Daniele Torquati, in corsa (per la terza volta) per la presidenza del XV Municipio, rimonta e vince al ballottaggio contro Andrea Signorini, strappando il 51,5% dei voti, e riportando così il centrosinistra a Roma nord, zona notoriamente appartenuta sempre al centrodestra. Partito in netto svantaggio con i 16.041 voti del primo turno, rispetto ai 23.514 voti di Signorini, candidato del centrodestra, Torquati al secondo turno ha raccolto quasi novemila voti in più che gli hanno permesso di sorpassare lo sfidante. Già presidente del XV Municipio nel triennio 2013-2016, poi destituito con la caduta del sindaco Marino, aveva perso alle nuove amministrative del 2016 contro il pentastellato Stefano Simonelli, oggi presidente uscente, eletto sull’onda del successo del M5S. Dunque, ci riprova al terzo ballottaggio consecutivo, riconfermandosi grazie all’esperienza maturata in questi anni all’opposizione.

Classe 1984, nato e cresciuto a Cesano, nell’agro romano, ha studiato al liceo scientifico “Farnesina”, dove ha mosso i primi passi nella politica come rappresentante d’istituto. Quindi si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche dell’università La Sapienza, e nel frattempo diventa membro dell’Arci. Eletto consigliere municipale nel 2006, da qui la scalata verso la sua prima presidenza, nelle file del PD. Oggi è padre di una bimba e vive il suo impegno politico con la stessa passione di sempre, mantenendo rapporti costanti con i cittadini e il territorio. A pochi giorni dall’esito del ballottaggio si è già attivato per tener fede alle promesse elettorali, come lui stesso dichiara sui social: «Per prima cosa, nonostante debba ancora arrivare la nomina ufficiale, sono andato agli uffici del Municipio XV a salutare tutti i dipendenti della sede di Via Flaminia. Ho incontrato poi il Direttore al quale, tra le altre cose, ho chiesto di ricevere in via prioritaria le relazioni su: Impianto idrovoro di Via Procaccini; Centro anziani di via San Felice Circeo; Scuola media di Cesano Borgo e Scuola “Case e Campi” alla Giustiniana; avanzamento dei lavori del comparto C6 di via Valle Muricana; avanzamento dei lavori della piazza giardino su via della Giustiniana. Ho chiesto inoltre di reperire informazioni dagli uffici di Roma Capitale sull’avanzamento dei lavori del Collettore Alto della Farnesina, impianto strategico a prevenire gli allagamenti di Corso Francia e Ponte Milvio.”

Il XV Municipio ha registrato una scarsa affluenza di votanti (circa 23%), come commenta questo risultato e il forte astensionismo?

«Credo sia un obbligo, per noi, lavorare per chi ci ha votato, per chi non ci ha scelti e soprattutto per chi non ha avuto fiducia nella politica e non è andato a votare».

Quali differenze ci sono tra il primo mandato del 2013 e quello che sta per si appresta ad iniziare?

«Affronterò questo mandato con una maggiore consapevolezza rispetto al primo, abbiamo una squadra rinnovata ma con solide basi frutto dell’esperienza».

In che rapporti è con il suo avversario politico?

«Signorini mi ha mandato un messaggio e sono stato molto felice. Un grande gesto soprattutto per le parole utilizzate. La politica è anche rispetto».

Francesca Quarantini