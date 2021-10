Canale Monterano, domani viene presentata l’iniziativa dedicata a Dante Alighieri

Quattro giorni dedicati a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della sua morte. L’iniziativa è “Dante… il multiforme ingegno”, una manifestazione che, ideata e realizzata dall’associazione culturale “Il Salto” e organizzata col patrocinio del Comune di Canale Monterano e della Regione Lazio, sarà presentata alla stampa venerdi 22 alle 11 nel teatro comunale di Canale Monterano (via della Scuola Materna, 6). Saranno presenti, fra gli altri, il sindaco Alessandro Bettarelli e gli organizzatori del progetto.

Per la cronaca, l’iniziativa è distinta in quattro sezioni: la prima è didattica, rivolta agli studenti delle scuole medie inferiori ed è programmata il 28 ottobre: “I diavoli di Dante”, presenti l’insegnante di lettere Marta Crescentini e il regista e attore Mario Gallo.

Il 29, col coordinamento di Esper Russo, spazio al convegno “Dante il multiforme ingegno”, con relatori Monica Storini (Università “La Sapienza”), Lucrezia Ercoli (Accademia delle Belle Arti di Macerata) e Alessandro Battafarano (Associazione culturale “Il Salto”). Presente nella seconda giornata anche il consigliere regionale Emiliano Minnucci.

Alle 21 di sabato 30 ottobre “Lectura Dantis”, con Alberto Cerracchio al pianoforte e Tiziana Biscontini pronta a leggere i canti I-V-XXVI-XXXIII, con proiezione delle tavole della Divina Commedia illustrate da Gustave Doré.

Chiusura di sipario il 31 ottobre con “Dante nel caleidoscopio dell’arte” e le performance artistiche di Mario Gallo, Matilda Russo, Leonardo Silla, Vania Pietrobattista, Daria Rossi Poisa e Fausto Cassi; e ancora Francesco Pastore, Lara Stocchino, Luca Caputo ed Emanuela Marrucci.