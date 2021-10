Urban Vision Festival, ad Acquapendente street art e non solo

Torna ad Acquapendente l’appuntamento con Urban Vision Festival, l’evento di street art, visual mapping e progetti di arte di respiro internazionale che riempie di creatività il centro storico dell’Alta Tuscia. L’edizione invernale 2021, presentata da Dark Camera, ha il patrocinio del Comune di Acquapendente ed è realizzata in collaborazione con Associazione Pro Loco Acquapendente e Consiglio dei Giovani Acquapendente, con il contributo di Regione Lazio, Alicenova Cooperativa sociale, S’Osteria 38, Mr.Monkey e il supporto di MothLab.

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre sono in programma una serie di appuntamenti dal vivo e in streaming su Facebook e Instagram, dal titolo “UV GATE”. Urban Vision vuole portare un’invasione di energia artistica e creativa nel centro storico aquesiano, creando una forma di dialogo percettivo, che spina i visitatori a confrontarsi con diverse realtà, forme di arte, idee, opinioni e suggestioni. L’intento di UV è innescare un processo irrazionale nell’osservatore, che lo spinga alla ricerca delle multi-personalità artistiche, negli angoli più suggestivi. Due giorni di cultura artistica con performance di street art, Live music, visual mapping, esposizioni di fotografia e arte. I murales realizzati nelle passate edizioni sono diventati parte del paesaggio urbano di Acquapendente, arricchendone l’offerta turistico-culturale.

Si iniziadalle ore 10.00 alle 0re 13.00 con il workshop di linoleografia presso S’Osteria38 a cura di Francesca Del Segato, per proseguire poi alle ore 18.00 in Piazza del Rigombo, dove fino alle 23.00, in collaborazione con Mr. Monkey, troveranno spazio il live painting di Paolo Marziali e Roberto Pulvano, la Musica di Zazzera e Perry, la sketch art di Mario Pieri e la performance di studio Blood and Bravery Tattoo che realizzeranno tatuaggi in estemporanea. Sempre venerdì 22 dalle ore 19.00 con spettacoli ogni mezz’ora fino alle 23.00, sarà possibile assistere allo spettacolo di laser show di Eos, ambientato nel suggestivo chiostro medievale della chiesa di San Francesco, mentre in giro per il paese si potranno ammirare le mostre d’arte Elsa Mencagli e Beatrice Fastelli.

In Biblioteca “UV-Young“, rassegna di giovani artisti in collaborazione con Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente e Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica Professionale di Orvieto. Sempre in Biblioteca “Water is Life” di Cesare Goretti.

Sabato 23 ottobre si concentreranno tutti gli eventi principali, iniziando alle 18.00 presso S’Osteria38 con l’inaugurazione ufficiale dell’evento e con diversi interventi a spunto di riflessione sull’arte e la sua importanza culturale. Nella stessa occasione verrà presentato il progetto “Digital Visual Art” di Elisa Biancarini ed aperta la mostra fotografica comune a cura di Federica Ghinassi. Alla fine dell’inaugurazione dalle ore 18.00 fino alle 24.00 presso Porta della Ripa e Via Francigena, sarà possibile assistere all’evento fulcro della manifestazione, con la street art di Max Petrone, la video installazione e video mapping di Andrea Bisconti (Immersive Media Studio), il lighting di MothLab e il dj set di Luca Bernabei e Roberto Rossi.