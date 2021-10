Cultura, si è svolta a Lanuvio la premiazione del concorso letterario Antica Pyrgos

Il 17 ottobre 2021 si è svolta la premiazione del Concorso letterario “Antica Pyrgos”, organizzato dall’associazione “Atelier Angelus Novus” presso il Teatro Comunale di Lanuvio con la collaborazione del Museo Civico lanuvino e della Biblioteca comunale “F. Dionisi”. Un clima emozionante e denso di significati culturali quello del Premio che si ispira al profumo inteso come sfondo integratore di una sinergia tra sensi e arte, in particolare, alla poesia. All’evento, condotto dalla responsabile del Premio Antonella Rizzo, era presente il Presidente di Giuria Antonio Veneziani, i giurati Maria Borgese, Susanna Schimperna e Dino Ignani che insieme a Francesca Benedetti, Claudio Giovanardi e Alda Teodorani hanno giudicato le opere in concorso. Durante la manifestazione gli ospiti hanno particolarmente apprezzato gli intermezzi artistici del Centro culturale di Danza di Lanuvio diretto da Floriana Galieti che ha messo in scena tre balletti interpretati da alcune giovani allieve della scuola. L’assessore alla Cultura Alessandro De Santis ha fornito tutto il supporto possibile alla realizzazione del Premio ed ha presenziato alla cerimonia insieme al Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Santoro; hanno preso parte all’evento anche i rappresentanti di alcune associazioni partner del progetto culturale: Nilla Liucci per Amici dei Musei del Sannio, Manal Serry per Ibdart Peace, Luana Sciamanna per Crisalide, Giuseppina e Maria Teresa Prioli per le Profumerie Prioli. Anche quest’anno la cerimonia è stata preceduta dalla visita guidata al Santuario di Giunone Sospita organizzata da un gruppo di archeologi del Museo Civico Lanuvino diretto da Luca Attenni. Grande emozione durante la premiazione della sezione dedicata a Gabriele Galloni per la presenza della madre di Gabriele, Irma Bacci, che ha consegnato il Premio a Rudy Toffanetti insieme al giurato Claudio Marrucci in rappresentanza del comitato di Giuria per la sezione dedicata ai giovani poeti. Grazie a Kinetès, importantissima realtà culturale italiana diretta dalla Professoressa Rossella del Prete e spin off dell’Università del Sannio, i primi classificati delle sezioni Silloge inedita e Racconto breve riceveranno in premio la pubblicazione delle loro composizioni letterarie in una raffinata plaquette. Sono stati assegnati, come nella tradizione del Premio, dei riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel campo della cultura, consistenti in opere d’arte realizzate da artisti visivi internazionali; i premiati di questa edizione sono stati la rivista “Artapartofculture” per la diffusione della cultura indipendente, Alessia Pizzi per la contaminazione tra il classico e il moderno nell’opera “Qualcuno si ricorderà di noi” Fusibilia libri, Enza Li Gioi per la sua instancabile attività di aggregazione della cultura nello storico locale romano “Lettere Caffè”; Mattia Morretta per la trattazione letteraria e psicologica delle figure di Emily Dickinson e Emily Bronte nel saggio: “Tra di noi l’oceano” Viator editore; Livio Partiti per la trasmissione radiofonica “Il posto delle parole”; Rivista “Bezoar” per il progetto di rivalutazione del cartaceo in poesia; David Grieco per il suo lavoro cinematografico “La macchinazione” sulla figura di Pier Paolo Pasolini. Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor del premio: Edizioni Croce, Fioreria Flò, OroCapital e Tabaccheria Di Stefano.

Ecco l’elenco dei premiati per sezione:

PREMIO “GABRIELE GALLONI” dedicato ai giovani autori

Rudy Toffanetti “La voce della luna” Nino Aragno editore

SEZ. A

LIBRO EDITO DI POESIA

1° classificato Marco Onofrio “Azzurro esiguo” Passigli editore – 2° classificato Roberto Malini “Il principio di sovrapposizione” Lavinia Dickinson editore – 3° classificato Ksenja Laginja “Ventitrè modi per sopravvivere” Kipple Officina libraria – Menzione d’Onore: Andrea Mariotti “La tempra dell’autunno” Bertoni editore

SEZ. B

SILLOGE INEDITA DI POESIA

1° classificato Giulia Maturani “Ridatemi la pelle” – 2°classificato Irene Sabetta “Nella cenere dei giorni” – 3° classificato Francesco Mazzitelli “Participio presente” – Menzione d’onore: Grazia Dottore “Silenzi di donna” – Nicola Perasso “20 poesie per Emily”

SEZ.C

POESIA INEDITA

1°classificato Marilina Giaquinta “La cura che mettiamo” – 2° classificato Iolanda La Carrubba “Smettere” – 3°classificato Manuela Mori “Piove” – Menzione d’onore: Sofia Paolini “Amare me”; Morena Virgini “Erinni”

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA per il miglior autore straniero Anila Dahriu “Craiova”

SEZ. D

RACCONTO

1°classificato Gabriele Andreani “Non una morte qualunque”; 2° classificato Beatrice Fiaschi “Una terrazza sull’Albania”; 3°classificato Vincenzo Corrado “Un neo”

PREMIO SPECIALE “MARIANNA DIONIGI” per la scrittura al femminile Stefania Laus “La forza delle donne”

SEZ. E

MONOLOGO TEATRALE

1° classificato Nicola Trambusti “La fiamma” – 2° classificato Gianluca Marini “Non è amore se ti fa male”- 3° classificato Francesco Fario “Alice” – Menzione d’onore: Rodolfo Andrei “Malgrado tutto”; Stefano Baldinu “Marta”; Salvatore Di Gigli “Caterina, la santa puttana”

SEZ. F

FOTOGRAFIA

1° classificato Grazia Posteraro – 2° classificato Cinzia Scundi – 3° classificato Domenica Giaco