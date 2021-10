Lanuvio, Volpi e Di Pietro: “Continuano i lavori per la sucurezza stradale”

Al via oggi i lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della strada comunale via Giovanni Falcone

Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della strada comunale via Giovanni Falcone. L’amministrazione comunale di Lanuvio ha stanziato 100 mila euro per migliorare la qualità e la sicurezza della strada attraverso la realizzazione della pavimentazione stradale, la regolamentazione delle acque meteoriche e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale.

“Continuano senza sosta le opere di riqualificazione urbana – sottolineano il Vice Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi e l’Assessore all’Ambiente Mario Di Pietro – dopo la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Falcone, del Parco XXV Aprile, dei marciapiedi ora riusciremo a completare i lavori in zona Stazione. Il tempo delle concessioni edilizie che non prevedono opere di urbanizzazioni è finito da un pezzo ma le azioni di recupero da mettere in campo per realizzare i servizi mancanti sono ancora molte. La conclusione dei lavori – dichiarano Volpi e Di Pietro – è prevista entro un mese. In questo modo, contiamo di rendere più vivibile e agevole un’altra parte importante della nostra città”.