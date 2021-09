Il 3 ottobre c’è la presentazione di “Tarquinia. La Tomba degli Sudi”

Domenica 3 ottobre, alle 11 nella Sala Comunale di Tarquinia (VT) sarà presentato al pubblico il volume “Tarquinia. La Tomba degli Scudi”, frutto di uno studio preliminare e delle osservazioni che hanno fatto seguito al complesso lavoro di restauro – durato due anni – che ha interessato la camera centrale della Tomba degli Scudi, gioiello artistico del IV secolo a.C. nella necropoli etrusca dei Monterozzi a Tarquinia.

Il volume contiene i contributi di Maria Donatella Gentili e Lorella Maneschi, che ne hanno anche curato l’edizione e si sono occupate degli aspetti storico, iconografico ed iconologico, nonché delle restauratrici Maria Cristina Tomassetti e Chiara Arrighi e della microbiologa Teresa Rinaldi.

Nel 2014 la Tomba degli Scudi, che celebra le virtù e il rango dei Velcha, è stata votata da 5.681 persone in occasione della settima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un gesto d’amore collettivo che ha acceso i riflettori su questo luogo dal valore speciale per la comprensione della cultura e della lingua etrusche ma che versava da anni in precario stato di conservazione.

A seguito di questo risultato, è stato realizzato tra il 2016 e il 2018 l’intervento di restauro grazie al contributo di 24.500 euro assegnato da FAI e Intesa Sanpaolo e al cofinanziamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, a cui si sono aggiunti altri piccoli contributi ricevuti da partner locali.

Questo ha permesso ai dipinti murali e alle rare epigrafi in lingua etrusca che decorano questo importante sepolcro gentilizio di età ellenistica di tornare a splendere.

In occasione dell’evento, presenteranno il volume Elena Calandra, “Direttrice del Servizio II della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”, e Claudia Carlucci, etruscologa della Sapienza Università di Roma.

Tra gli altri, interverranno anche il Soprintendente Margherita Eichberg e il funzionario archeologo Daniele Federico Maras della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale; Martina Tosoni, Assessore alla Cultura del Comune di Tarquinia; Giuseppe Morganti, presidente Fai Regione Lazio; Lorella Maneschi, Capodelegazione FAI Viterbo.

Alle ore 15.30 la Tomba degli Scudi sarà aperta straordinariamente a tutti i partecipanti con la guida del personale della Soprintendenza e successivamente, il monumento rimarrà accessibile al pubblico dalle 16.30 fino alle 19.00.