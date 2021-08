Associazione “Daje de Alberi” l’impegno per una Roma più green

di Erica Trucchia

In una società sempre più frenetica e inverosimilmente priva di interesse verso l’ambiente che la circonda, si sente il bisogno di un cambiamento radicale prima degli irreversibili e importanti impatti che il cambiamento climatico già in parte comporta. È proprio da questa consapevolezza rivolta al futuro green che nasce a Roma l’associazione di tutela ambientale “Daje de Alberi”

“Daje de Alberi” è un progetto di riforestazione e rigenerazione per la città metropolitana di Roma Capitale basato sul bene comune e sulla bellezza “– Afferma Lorenzo Cioce, il suo fondatore.

L’Associazione dopo il successo della prima raccolta fondi in Via Lanciani, vuole donare nuovi alberi per il quartiere Nomentano e per il quartiere Pietralata a Roma.

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale. Gli alberi saranno messi a dimora durante il prossimo autunno-inverno nel rispetto del loro ciclo vegetativo.

Si punta, per ora, a raccogliere 5mila euro, che saranno necessari per acquistare gli alberi, metterli a dimora e prendersene cura. Passaggio necessario per assicurare la sopravvivenza delle piante.

“In un momento di grande difficoltà economica, sociale e ambientale – sottolinea Cioce – lanciare un messaggio di condivisione, di comunità e di entusiasmo crediamo sia fondamentale per la città. Siamo sul territorio e coinvolgiamo i cittadini in un progetto visionario il cui esito genera bellezza, decoro, condivisione, socialità e gioia. Noi ci crediamo e puntiamo a organizzare un grande evento in autunno mettendo a disposizione tutte le nostre risorse e la generosa creatività dei nostri sostenitori”.

Intanto grazie ai primi contributi di diversi sostenitori la raccolta fondi è già partita e ha superato quota 1500 euro con diverse donazioni da altre regioni. “Ogni singolo gesto conta per donare bellezza e ossigeno a Roma e al pianeta” è l’invito del giovane presidente dell’associazione Lorenzo Cioce ai cittadini non solo della Capitale.