Lanuvio, continuano gli appuntamenti estivi all’insegna della cultura e della solidarietà

Continuano gli eventi dell’Estate lanuvina. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 agosto con l’iniziativa “Concerti per Amazonia Onlus” ideata e organizzata dall’Associazione “Semplicemente Donne” e patrocinata dal Comune di Lanuvio. Dalle 21:00 a Villa Sforza si esibiranno Emilio Stella e i Fii de Niciuno per una serata di solidarietà in favore dell’Associazione Amazionia Onlus che si occupa di preservare il cuore verde del mondo: la foresta Amazzonica.

“Questo evento – ha dichiarato Alessandro De Santis assessore alla Cultura e agli Eventi del comune di Lanuvio – è il coronamento in musica, di un percorso di solidarietà doveroso, iniziato con un contributo comunale, proseguito con un momento di raccolta fondi insieme all’associazionismo locale in piena pandemia che si concluderà con lo spettacolo di venerdì sera”.

“Inoltre – conclude De Santis – sono estremamente contento che l’associazione “Semplicemente Donne” abbia scelto di coinvolgere, accanto ad un ottimo cantautore della scena indipendente romana, un duo musicale di lanuvini doc. Questo significa che Lanuvio è una città viva e ricca di stimoli sociali e culturali”.