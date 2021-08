Manziana, domenica c’è la Lake Jazz Orchestra

Domenica 29 agosto, alle ore 21, in Piazza Parisi (già Piazza della Piscina) il Comune di Manziana organizza una serata dedicata al grande Jazz. La Lake Jazz Orchestra si esibirà portando sul palco alcuni degli arrangiamenti di Sammy Nestico, uno dei più grandi arrangiatori per Big band, scomparso proprio a gennaio di quest’anno.

Ricordiamo che, in base alla normativa in vigore, per partecipare sarà necessario:

– esibire il green pass (che può essere rilasciato dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale).

– oppure dimostrare di essere guariti dall’infezione da non più di sei mesi

– ovvero esibire un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus nelle 48 ore precedenti.

Si specifica che sono esenti da queste indicazioni i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.