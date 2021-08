Mister Italia, in finale anche un ronciglionese

C’è anche un ragazzo di Ronciglione (VT) tra i 38 pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.

Il 26enne Gianluca Lucidi, 1,85 di altezza, ha infatti superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara.

Gianluca ha conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita concorrenza: erano infatti 80 i prefinalisti sul palco della cittadina abruzzese.

Il ragazzo di Ronciglione sarà quindi sul palco sabato sera 7 agosto a Pescara per la finalissima presentata da Jo Squillo che vedrà la presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.

Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle prefinali di Giulianova), Raffaello Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.