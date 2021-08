Eventi, torna a Lanuvio il Best Wine 2021

Torna a Lanuvio, all’interno del Parco di Villa Sforza Cesarini, la Rassegna enologica Best Wine 2021. La manifestazione, che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 agosto, celebrerà lo speciale anniversario dei 50 anni della DOC – COLLI LANUVINI e sarà dedicata all’Imperatore Lanuvino Antonino Pio. Questo speciale appuntamento patrocinato dal Comune di Lanuvio, oltre a rappresentare l’importante ruolo della viticoltura nel Lazio, avrà anche il senso di unire in un contesto di eccellenza la cultura e la storicità di Lanuvio con le diverse espressioni delle eccellenze produttive in esibizione. Con il ticket degustazione (€ 20) si avrà in dotazione calice e tracolla con la possibilità di effettuare 40 degustazioni nel percorso. Per partecipare occorrerà prenotarsi attraverso l’apposito link su www.winefoodpromotion.it

Soddisfatta l’Assessore al Turismo Valeria Viglietti: “Siamo lieti di ospitare nuovamente a Lanuvio una manifestazione enologica di grande pregio che richiamerà in Città appassionati del mondo del vino e non solo. La kermesse di quest’anno rientra in un ricco cartellone di iniziative che durerà un anno intero e che vedrà protagonista il Vino di Lanuvio in occasione del 50° Anniversario dell’istituzione della Doc – Colli Lanuvini”.