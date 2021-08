I comuni del comprensorio alle urne

Entro metà ottobre si voterà a Bracciano, Trevignano, Canale Monterano e Oriolo Romano: il quadro è già abbastanza delineato, con i partiti che puntano a coalizioni ampie aggregando anche liste civiche, in un contesto di competizione più netta fra centro destra e centro sinistra, con una situazione più “originale” a Trevignano.

A Bracciano è certa la presenza di quattro candidati: Armando Tondinelli per l’area di centro destra, Marco Crocicchi per l’area progressista, Marco Tellaroli per il M5S e Angelo Alberto Bergodi con una lista civica. Le novità: Tondinelli, che cinque anni fa era a capo di una lista civica, ha poi aderito a Fratelli d’Italia, e quest’anno capeggerà una lista più caratterizzata; sull’altro fronte si è compattato il centro sinistra (Italia Viva, PD e Sinistra Italiana) che, insieme a una lista civica, ha dato vita a un’ampia aggregazione progressista che sostiene Crocicchi, giovane motivato e preparato, non iscritto a un partito, che punta sui giovani e sulla partecipazione; la lista di Bergodi si presenta per la prima volta, mentre il M5S corre nuovamente da solo.

A Canale Monterano si ripresenta la lista civica guidata da Alessandro Bettarelli, preparato e dinamico esponente del Partito Democratico, che in questi anni si è distinto per aver valorizzato il lavoro di squadra e il rapporto con i cittadini; in particolare, grazie all’opera del vicesindaco Stefano Ciferri, possono vantare una gestione virtuosa del bilancio comunale evitando di ricorre a prestiti e riuscendo a investire circa quattrocentomila euro dell’avanzo libero di amministrazione. Probabilmente si confronterà con un’altra lista civica.

A Oriolo il centro destra si sta organizzando intorno al candidato sindaco Gabriele Caropreso, di Fratelli d’Italia: punta su un’ampia aggregazione, ma il quadro ancora non è stato ufficializzato. Sull’altro versante si ripresenta l’amministrazione uscente, con Emanuele Rallo sindaco e tutta la Giunta ricandidata, aprendo fortemente a innesti civici e ai giovani. «Se le elezioni saranno confermate a metà ottobre, apriremo la campagna elettorale ai primi di settembre; da metà agosto entreremo nella fase di “vacatio” curando l’ordinario, concentrandoci sul calendario per l’estate presentato pochi giorni fa» ha dichiarato Rallo. Ricordiamo che l’anno scorso – dati Legambiente – Oriolo ha raggiunto l’82% di raccolta differenziata, caratterizzandosi anche come “Comune waste free”, avendo diminuito fortemente la quantità di rifiuti pro capite.

A Trevignano si ripresenta la lista civica del sindaco Claudia Maciucchi e del vicesindaco Luca Galloni, che hanno vinto cinque anni fa con uno scarto ridotto, ma che hanno acquisito ampi consensi avendo governato distinguendosi per intraprendenza e progettualità.

Non è chiaro chi saranno gli avversari, che avranno comunque un compito arduo; il Partito Democratico è ancora scosso dalle vicende sulle assunzioni alla Regione, ed è fortemente diviso fra i sostenitori di Galloni e chi invece non condivide l’alleanza con la Maciucchi. E’ in campo un’iniziativa volta a costruire una lista civica con la presenza di una parte del Partito Democratico, del M5S, di Sinistra Italiana e di rappresentanti del mondo esterno ai partiti, che punta all’ambiente e alla partecipazione, criticando su questi temi l’attuale amministrazione. Le sfide sono aperte, e nelle prossime settimane avremo l’ufficialità delle liste in campo

Giuseppe Girardi

Cda L’agone nuovo