Ariccia, riqualificazione urbana, via libera in consiglio comunale

È stato approvato ieri in Consiglio Comunale l’atto d’indirizzo per la ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso dell’ex scuola nazionale Sindacale della Cgil. Il progetto, che prevede la costruzione di un parcheggio ad uso esclusivo degli abitanti della zona e l’ampliamento dell’attuale parco, non prevede nessun aumento di cubatura. L’atto d’indirizzo prevede inoltre che la Cgil, proprietaria dell’immobile, conceda in uso gratuito al Comune un locale di circa 90 mq. Dal cambio di destinazione d’uso il Comune di Ariccia incasserà 2 milioni di euro di oneri concessori che saranno investiti nella riqualificazione del quartiere. Queste le vie che beneficeranno di interventi di valorizzazione: Via Romita, Via Lega Latina, Via Turati , Via Ramo d’Oro e Via Appia( nel tratto interessato).

Soddisfatto il Sindaco il Gianluca Staccoli: “Con questo procedimento, riusciremo a dare ai cittadini un parcheggio atteso da molto tempo,ingrandire l’attuale parco di via Romita con un locale a servizio dei cittadini e rendere il quartiere più bello, più verde e più vivibile”.