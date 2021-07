Valcanneto, parte l’Art Festival: esordio con Giobbe Covatta

Una rassegna totalmente inedita, originale, dove teatro, musica e spettacolo si uniscono. Dieci giorni di eventi ad ingresso gratuito, che saranno inaugurati, venerdì 16 luglio, con lo spettacolo di Giobbe Covatta “6 gradi”, un emozionante viaggio che solo un artista del suo calibro è capace di regalare, offrendo al suo pubblico sì una piacevole risata, ma anche spunti di riflessione sulla situazione globale.

Un’iniziativa fortemente voluta da Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che sotto la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale Margot Theatre, intende spostare anche al di fuori del capoluogo, il cartellone culturale dell’Estate Caerite 2021.

“Teatro, concerti, laboratori, street food, artigianato, convegni, mostre artistiche. Una rassegna lunga dieci giorni, completamente ad ingresso gratuito, con tantissimi appuntamenti di spessore che insieme a Margot Theatre, realtà artistica di spessore del nostro territorio, abbiamo pensato per diversificare e decentralizzare l’offerta culturale estiva della nostra città – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – il programma si aprirà nella giornata di venerdì 16 luglio, con un nome di spicco del teatro e del cinema italiano, un personaggio profondo, riflessivo e mai banale come Giobbe Covatta, che ci farà emozionare con un monologo legato alle politiche ambientali. Nei giorni a seguire, mostre, dibattiti, spettacolo, concerti di gruppi locali e pièce teatrali, tutto ad ingresso libero. Auspico che questa manifestazione, davvero inedita per la nostra città e per il territorio di Valcanneto, possa riscontrare una ampia partecipazione e il gradimento del pubblico”.

È possibile consultare il programma completo della manifestazione visitando il sito www.art-festival.it nella sezione “Programma Evento”. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno e totale rispetto delle vigenti normative anti-covid.