Cerveteri, boom di solidarietà per la raccolta alimentare della Protezione civile comunale

Un’ondata di solidarietà. La raccolta alimentare organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, insieme alla GS Cerveteri Runner di Loredana Ricci e al Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, tenutasi per l’intera giornata di sabato davanti ai supermercati CARREFOUR e COOP di Cerveteri è stata un successo.

Carrelli strapieni di prodotti di prima necessità, tantissimi generi alimentari, come pasta, pomodori, legumi, caffè, olio, prodotti per la colazione e tanto altro, che andranno a comporre i pacchi alimentari che oramai dal marzo del 2020 la Protezione Civile comunale coordinata da Renato Bisegni sta consegnando alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Ringrazio davvero di cuore tutti i Volontari che anche questo sabato, nonostante il caldo e la bella stagione, hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per garantire un aiuto concreto alla cittadinanza con questa bellissima iniziativa solidale – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – la raccolta alimentare è fondamentale per Cerveteri, perché, grazie soprattutto alla generosità di tantissimi nostri concittadini, sempre pronti ad aiutare, permette alla nostra Protezione Civile di offrire un piccolo ma importante sostegno a chi sta attraversando un momento di difficoltà economica. Sappiamo ovviamente che non sarà questo a risolvere i problemi di ogni famiglia, ma auspichiamo che possa rappresentare per loro una boccata d’ossigeno e un segno di vicinanza da parte dell’Istituzione comunale”.

“Una menzione speciale ci tengo a farlo alle due realtà del nostro territorio che con grande spirito di generosità hanno affiancato la nostra Protezione Civile nella raccolta alimentare – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – gli atleti della Cerveteri Runner di Loredana Ricci, che oltre ad essere campioni nello sport si confermano anche campioni di altruismo e sensibilità, e il Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, che con le loro bellissime uniformi hanno partecipato a questa grande iniziativa. A loro, il mio più sentito e vivo ringraziamento, sperando che anche in futuro possa continuare questa bellissima collaborazione per la nostra Città”.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, sin da inizio pandemia, nel marzo 2020, ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per la città di Cerveteri. Oltre ai pacchi alimentari, non ha mai smesso, partendo dalla base di Furbara, operativa 24 su 24 e 7 giorni su 7, di fornire sostegno ai cittadini. Infatti, in aggiunta ai generi di prima necessità, ha saputo garantire la fornitura alle famiglie più in difficoltà anche prodotti per il corpo e per la casa, Dispositivi di Protezione Individuale e tutto quanto fosse necessario per fronteggiare le emergenze dei cittadini.