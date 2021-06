Vitorchiano, entro il 30 giugno le iscrizioni per il servizio scuolabus

Per usufruire del servizio scuolabus del Comune di Vitorchiano per l’anno scolastico 2021-2022, le iscrizioni devono pervenire entro il 30 giugno 2021, considerando i tempi tecnici di elaborazione delle graduatorie di accesso al trasporto scolastico e al fine di dare una pronta risposta alle famiglie vitorchianesi. Il modulo di domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, va inviato esclusivamente tramite mail all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@ legalmail.it, pena l’esclusione dal servizio. A causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso e a seconda dell’evoluzione della pandemia e delle future normative, l’amministrazione comunale tiene a informare gli interessati che l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico potrebbe subire variazioni riguardanti il funzionamento del servizio e la capacità ricettiva dello stesso. Ad esempio, la modalità tradizionale potrebbe non essere garantita, limitando l’accesso a un numero minore di richiedenti rispetto alle condizioni di normalità.

Laprevista a carico delle famiglie per l’intero anno scolastico è la seguente: primo figlio 200 euro, secondo figlio 80 euro. Sono esentati dal pagamento i nuclei familiari con ISEE inferiore a 3000 euro, così come approvato con le delibere di giunta comunale numero 17 del 10 marzo 2021 e numero 27 del 2 aprile 2021. Per le richieste di accesso parziale al servizio (opzioni solo andata o solo ritorno), queste sono le tariffe: solo andata o solo ritorno primo figlio 100 euro, solo andata o solo ritorno secondo figlio 40 euro.

Il piano di trasporto, comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus, sarà organizzato dall’ufficio segreteria del Comune sulla base delle iscrizioni realmente pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole e orari, nel rispetto della normativa in materia di prevenzione anti Covid-19. Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza saranno valutate solo a completamento dei posti rimasti eventualmente liberi, anche valutando l’adozione della tariffa agevolata per la sola andata o il solo ritorno. Quest’ultima, anche quest’anno, potrà essere opzionata dagli utenti e valutata dagli uffici. I non residenti potranno accedere al servizio solo successivamente, in base alla disponibilità dei posti rimanenti, e tali domande saranno valutate soltanto in seguito all’inizio dell’anno scolastico.

L’accoglimento delle domande e le modalità di gestione, comunque finalizzate alla ottimizzazione del servizio stesso, saranno confermate e comunicate solo successivamente, tramite mail, ai soli iscritti contestualmente alle modalità di pagamento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it. Potrà essere inoltre contattato l’ufficio segreteria del comune ai seguenti recapiti: sig.ra Sonia Serafini 0761 373731 – s.serafini@comune.vitorchiano. vt.it; responsabile del servizio sig. Enrico Romaldini 0761.373721 – e.romaldini@comune. vitorchiano.vt.it.