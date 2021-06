Summer Fest 2021, Arisa, Giusy Ferreri e The Kolors si esibiranno in concerto a Ladispoli

“Con il progressivo ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti covid vigenti, l’amministrazione comunale ha varato un ricco ed articolato cartellone di eventi per la stagione estiva, miscelando un cocktail di spettacoli, musica, cultura, folklore e valorizzazione delle risorse del nostro territorio. Un programma che segna la rinascita del turismo anche sul litorale dove attendiamo decine di migliaia di villeggianti nelle prossime settimane”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha presentato, nel corso di una conferenza stampa in sala consiliare, il cartellone delle manifestazioni che accompagneranno residenti e vacanzieri per tutta la stagione estiva.

“Avremo l’onore durante il Summer Fest, organizzato in collaborazione con la Pro loco, di ospitare grandi nomi della musica – prosegue Grando – come Arisa il 30 luglio, Giusy Ferreri il 31 luglio e The Kolors il primo agosto, che si esibiranno nell’area di via Corrado Melone dove lo scorso anno Massimo Ranieri ottenne uno straordinario successo. L’ingresso ai concerti sarà gratuito ma su prenotazione. Ladispoli torna ad essere una tappa dei più importanti tour musicali, a conferma del salto di qualità effettuato dalla nostra città che è finalmente affrancata da stereotipi ormai estemporanei. Il programma è per tutti i gusti, andremo a rendere felici i più piccoli ed a catturare l’attenzione dei giovani e degli adulti, sarà un modo per tornare a vivere tutti insieme le emozioni dell’estate e del desiderio di stare insieme, sempre rispettando le regole. La campagna vaccinale, anche nella nostra città, sta ottenendo gli effetti sperati, gradualmente stiamo uscendo dal tunnel della pandemia. Ladispoli vuole diventare un punto di attrazione estiva per tutto il comprensorio”.

Nei prossimi giorni il Comune e la Pro Loco renderanno noti tutti i dettagli per l’ingresso ai concerti che saranno effettuati nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

Un ringraziamento particolare al Presidente della Proloco Claudio Nardocci, all’assessorato alla Turismo guidato da Marco Milani, a tutti gli sponsor che sosterranno in parte i costi della manifestazione e alla famiglia Sanminiatelli Odescalchi che ci ha messo a disposizione l’area gratuitamente.