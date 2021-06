Pioggia di richieste per partecipare alla Fiera del libro di Ladispoli

“Una valanga di richieste di partecipazione alla fiera del libro, prima edizione, ha confermato la validità dell’iniziativa. Il 2, 3 e 4 luglio, in piazza Rossellini, si terrà LADISPOLIBRI, la Fiera del Libro e degli Editori”.

A parlare è l’assessore alla cultura, Marco Milani, che ha illustrato i dettagli dell’iniziativa che aprirà il cartellone degli eventi estivi nel mese di luglio.

“Si tratta della prima edizione – prosegue l’assessore Milani – ma visto il successo riscosso annunciamo fin d’ora che l’anno prossimo, la seconda edizione, coinvolgerà almeno 50 editori, per diventare la fiera del libro più grande del centro sud. Obiettivo finale è coinvolgere la città, occupando strade, piazze e ogni luogo adatto con gli espositori, naturalmente con conferenze, presentazione di libri, grandi ospiti. Il programma è già pronto e vogliamo segnalare soprattutto due appuntamenti: Venerdì 2 luglio, alle 21:30 Sebastiano “Sebino” Nela, ex giocatore della Roma, presenterà il suo libro “Il vento in faccia” edito da Piemme, mentre domenica 4 luglio alle ore 16:00, Tiziana Giardoni moglie del compianto batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, presenterà “Tsunami” edito da La Corte Editore, libro primo in classifica da diverse settimane. Ogni ora ci sarà una presentazione di un libro, l’inaugurazione della Fiera si terrà venerdì 2 luglio alle ore 20:00”.