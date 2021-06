Sabato 5 giugno e domenica 6 giugno si è svolto l’evento-concerto “La Novella del Faber-il concerto” al Teatro Charles De Foucauld di Bracciano, dove la band del progetto Generazione Musica, che opera dal 1990 e che lo scorso anno ha compiuto trent’anni, ha suonato “La Buona Novella” di Fabrizio De André, eseguendo la versione della Premiata Forneria Marconi, la quale ha collaborato con il Faber ed ha firmato nel 2010 l’album celebrativo: “A.D. 2010 La Buona Novella”.

La band presentava: alle chitarre Alessandro Lembo, al basso Nino Di Gregorio e Francesco Loppini, che ha anche aiutato come tecnico del suono, alla batteria Pino Magliani, alla tastiera e come voce Laura Ferranti ed infine, come voci anche, Michele Mastroianni e Sara Gelao. Molto importanti sono stati anche Ludovico Sanna, che si è occupato delle luci, e Adriana Giordano, la quale si è dedicata al reperimento ed alle proiezioni dei filmati usati come testimonianze per spiegare il messaggio dello spettacolo.

Questi spettacoli sono piaciuti talmente tanto al pubblico che gli applausi non accennavano a cessare ed hanno chiuso con grande successo in sold out la stagione 2020-2021 preanunciando la nuova stagione 2021-2022 che inizierà ad ottobre .

Ad aprile 2022 Generazione Musica presenterà al pubblico “La Novella del Faber” in versione teatrale ispirata alla “Buona Novella” di Fabrizio De Andrè con arrangiamenti curati dalla Premiata Fonderia Marconi.

Jacqueline Velia Guida e Giorgia Irimia