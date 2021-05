Cinghiali, Formello-Le Rughe, Giannini (Lega): fallimento della Regione Lazio

“L’ultimo video in cui una signora viene inseguita da un branco di cinghiali in cerca di cibo presenti all’interno delle buste della spesa rappresenta il più palese fallimento della gestione della fauna selvatica dell’amministrazione Zingaretti”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Daniele Giannini.

“Dall’indagine conoscitiva dell’Arsial del 2014 – ha aggiunto il Consigliere Giannini – alla sottoscrizione dei protocolli d’intesa rispettivamente con Coldiretti e Legambiente e con Roma Capitale e Città metropolitana nulla è cambiato. Le misure previste per il contenimento dell’eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale e per limitare i rischi e i danni alla biodiversità, alla popolazione e alle imprese agricole si sono rivelate inefficaci. E’ rimasto inascoltato il grido d’allarme del mondo venatorio, coi dinieghi agli spostamenti degli abilitati per esercitare i prelievi al di fuori del proprio comune di residenza durante la pandemia. I primi esiti negativi della politica venatoria regionale sono in corso. Ho presentato un’interrogazione immediata per sollecitare l’amministrazione a prendere provvedimenti a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, sostenendo con maggior efficacia Sindaci e Enti parco per questa ormai annosa questione”.