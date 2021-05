Vitorchiano, gli stendardi di San Michele realizzati dagli alunni

Lungo le vie di Vitorchiano gli stendardi di San Michele Arcangelo, realizzati dagli alunni nell’ambito di un progetto che ha coinvolto le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I lavori dei giovani artisti, coordinati dalla professoressa di arte e immagine Ornella Mei, sono stati affissi in occasione della ricorrenza dell’8 maggio che celebra il patrono del paese.

Gli stendardi dovevano essere pronti già lo scorso anno, ma a causa del lockdown causato dalla pandemia è stato possibile proporre gli elaborati soltanto sui social. In questo 2021, i ragazzi delle classi 2ABC e 3AB della scuola secondaria di primo grado hanno portato a termine il lavoro e oggi si possono finalmente ammirare queste realizzazioni per le vie del centro. La professoressa Mei ringrazia il Comitato Festeggiamenti di San Michele Arcangelo e il Comune per il sostegno e la collaborazione.

“Con queste importanti iniziative – afferma il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti – la scuola si dimostra vicina alla vita della comunità locale e contribuisce a mantenere viva la festa di San Michele Arcangelo, la celebrazione religiosa più importante del paese. E lo fa coinvolgendo le nuove generazioni, che in tal modo conoscono e approfondiscono sempre di più le tradizioni vitorchianesi. Ringrazio i docenti delle scuole per il loro costante impegno”.