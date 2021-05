Ladispoli al fianco degli imprenditori agricoli

Il Comune di Ladispoli scende in campo per la tutela degli interessi economici e contrattuali degli imprenditori agricoli nei rapporti con gli altri soggetti della filiera agroalimentare. “Quest’oggi una delegazione di Coldiretti incontrerà il Ministro delle Politiche Agricole – spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Francesca Lazzeri – questa sera in consiglio comunale il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, nell’ambito delle mozioni, ne proporrà una che va proprio in questa direzione, ovvero tutelare gli interessi economici dei nostri agricoltori, al fine di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e di una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. La mozione – prosegue l’assessore – prevede anche l’impegno da parte delle Istituzioni contro le pratiche sleali vietate nei rapporti tra imprese e valorizzando le buone prassi commerciali”.