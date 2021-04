Niente turismo, “buona tavola” a rischio

Senza turismo per i blocchi e le limitazioni agli spostamenti imposti dall’emergenza Covid sono a rischio i 5.266 tesori alimentari tradizionali dei borghi d’Italia custoditi da generazioni dagli agricoltori e salvati per sostenere la rinascita del Paese. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti. Il crollo del turismo straniero in Italia ha causato un buco di circa 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall’estero, che sono scese del 61% nel 2020 rispetto al 2019, spiega Coldiretti su dati di Bankitalia. La mancanza di vacanzieri si trasferisce a valanga sull’insieme dell’economia per il crollo delle spese per alimentazione, alloggio, trasporti, divertimenti e shopping.