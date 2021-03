Nella Tuscia si torna in classe il 7 aprile

Le scuole superiore del viterbese riapriranno il 7 aprile: le lezioni saranno svolte in presenza al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca. Dallo stesso giorno anche l’università della Tuscia tornerà alla didattica in modalità mista e riapriranno le sale lettura e alle biblioteche. Intanto Regione Lazio e Asl hanno ulteriormente prorogato la campagna “Scuola sicura”. Fino al 30 aprile, gratuitamente e senza prescrizione medica, i pomeriggi potranno sottoporsi al test antigenico nei drive in gli studenti delle superiori (13-19 anni) e il personale docente e non di tutte le scuole. Nella Tuscia la Asl continuerà a offrire un’ulteriore possibilità: fare lo screening direttamente negli istituti grazie ai team Covid.