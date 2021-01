‘OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+3.373) SI REGISTRANO 1.719 CASI POSITIVI (+385), 72 I DECESSI (+49) E +1.416 I GUARITI.

AUMENTANO I CASI, I DECESSI E I RICOVERI, MENTRE DIMINUISCONO LE TERAPIE INTENSIVE.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 13% MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE AL 4,6%.

I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 700. LA CURVA TENDE AD AUMENTARE E BISOGNA MANTENERE IL MASSIMO RIGORE’

***VACCINI ANTI COVID: SUPERATA GIA’ NEL POMERIGGIO DI OGGI LA SOGLIA DEL 70% DELLE SOMMINISTRAZIONI IL LAZIO RESTA IN TESTA TRA LE REGIONI ITALIANE. PREOCCUPAZIONE PER RITARDI NELLE CONSEGNE DELLE DOSI ATTESE OGGI DA PFIZER. ARRIVATE SOLO IL 40% DELLE DOSI ATTESE. LA CAMPAGNA PROSEGUE ANCHE NEL GIORNO DELL’EPIFANIA, DOMANI MATTINA SOPRALLUOGO AL POLICLINICO DI TOR VERGATA. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI DIVISO PER ASL E AZIENDE OSPEDALIERE;

***VACCINO ANTINFLUENZALE: PROSEGUIRA’ PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE, CHI NON LO AVESSE FATTO E RIENTRA NELLA FASCIA OVER 60 ANNI PUO’ RICHIEDERLO AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE. MESSE A DISPOSIZIONE ULTERIORI 30 MILA DOSI ALLA RETE DELLE FARMACIE;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 599 CASI E SONO QUINDICI I DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO 354 I NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO QUATTRO DECESSI DI 68, 75, 89 E 91 ANNI CON PATOLOGIE. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO 146 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO, CONTATTI DI UN CASO GIA’ NOTO O CON LINK FAMILIARE. SI REGISTRANO CINQUE DECESSI DI 67, 77, 79, 87 E 87 ANNI CON PATOLOGIE. NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO 61 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO DUE DECESSI DI 72 E 81 ANNI CON PATOLOGIE. NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO 38 CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO QUATTRO DECESSI DI 89, 91, 95 E 95 ANNI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 1: SONO 330 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SONO VENTICINQUE I RICOVERI. SI REGISTRANO DICIASSETTE DECESSI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 2: SONO 252 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. CENTODODICI SONO I CASI SU SEGNALAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE. SI REGISTRANO QUINDICI DECESSI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 3: SONO 183 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. UNDICI CASI SONO RICOVERI. SI REGISTRANO CINQUE DECESSI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 4: SONO 57 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO TRE DECESSI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 5: SONO 126 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO SEI DECESSI CON PATOLOGIE;

***ASL ROMA 6: SONO 172 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRANO UNDICI DECESSI CON PATOLOGIE;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+3.373) SI REGISTRANO 1.719 CASI POSITIVI (+385), 72 I DECESSI (+49) E +1.416 I GUARITI. AUMENTANO I CASI, I DECESSI E I RICOVERI, MENTRE DIMINUISCONO LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 13% MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE AL 4,6%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 700. LA CURVA TENDE AD AUMENTARE E BISOGNA MANTENERE IL MASSIMO RIGORE. Nella Asl Roma 1 sono 330 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venticinque i ricoveri. Si registrano diciassette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 183 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici casi sono ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 57 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 126 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 172 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie. Nelle province si registrano 599 casi e sono quindici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 354 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 68, 75, 89 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 146 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 67, 77, 79, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 38 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 89, 91, 95 e 95 anni con patologie” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.