I buoni mensa per la refezione scolastica dell’anno 2019/2020 potranno essere utilizzati per l’anno scolastico 2020/2021, fino al prossimo 31 marzo, previa convalida. A darne notizia è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che entra nel dettaglio e spiega: “I buoni mensa dell’anno scolastico 2019/2020 dovranno necessariamente essere convalidati presso gli uffici comunali di via Garbini 84/b, piano terra, nei giorni di martedì, dalle ore 15 alle ore 17 e giovedì dalle ore 10 alle ore 13, entro e non oltre il prossimo 31 gennaio. Una volta convalidati potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2021. Considerate le difficoltà legate al periodo che stiamo vivendo – ha aggiunto l’assessore Micci – abbiamo ritenuto opportuno prorogare di qualche mese la validità dei buoni mensa del precedente anno scolastico”. La precedente scadenza era infatti prevista per il 31 dicembre 2020. L’assessore Micci si sofferma inoltre su un importante aspetto legato sempre all’emergenza sanitaria ancora in corso. “Come già spiegato, i buoni dovranno essere necessariamente convalidati presso il competente ufficio comunale. In quell’occasione tutti gli utenti dovranno rispettare rigorosamente le misure antiCovid previste dalle vigenti disposizioni normative. Sarà pertanto obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza fisica tra gli stessi utenti e il personale impiegato”. Si ricorda infine che sono previsti rimborsi per i buoni pasto non utilizzati solo nel caso in cui il minore non frequenti più il servizio mensa scolastica. In tal caso si potrà fare richiesta con apposito modulo, allegato all’avviso e reperibile sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31/01/2021.