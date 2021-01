I cittadini e gli automobilisti di Bracciano, nel centro urbano, nei prossimi giorni dovranno fare i conti con l’apertura dei cantieri per il rifacimento del selciato e con le conseguenti modifiche alla viabilità apportate nella zona interessata ai lavori. Gli interventi riguardano la manutenzione della pavimentazione in selciato nel centro storico ed in particolare in Via Principe di Napoli da Piazza I° Maggio al passaggio a livello, Via Traversini, Piazza della Praterina, Via Volpi, Via Ponte Medievale, Piazza I° Maggio e Via Agostini Fausti da Piazza I ° Maggio a Piazza Roma compresa. Già da giovedì 7 gennaio, sarà vietata la sosta dalle 7.00 in Piazza della Praterina per l’allestimento del cantiere. Scatterà poi a partire da lunedì 11 gennaio il divieto di sosta e transito dei veicoli nelle strade interessate alla posa della pavimentazione. In particolare da lunedì 11 gennaio, dalle 7.00 fino a fine lavori, Via Principe di Napoli, da Piazza I° Maggio a Piazza Dante e Via Traversini, sarà interdetta alla sosta ed al transito, mentre sarà vietata la sosta in Via Agostino Fausti, su Via Principe di Napoli e Via Traversini. Sarà invece istituito il doppio senso di circolazione in Via Agostino Fausti da Piazza I° Maggio a Piazza Roma, fino a fine lavori su Via Principe di Napoli e Via Traversini.

Cinzia Orlandi