Pubblichiamo la videoregistrazione dell’incontro con

Antonio Spica e Laura Ferraresi:

presentazione del loro romanzo “Lui, lei e la Route 66″

Lui, lei e la Route 66 è il primo romanzo di Antonio Spica e Laura Ferraresi nato dopo un incontro casuale tra i due avvenuto nel 2012. Antonio l’anno precedente aveva concluso il suo viaggio sulla Route 66 in handbike, un sogno che ha rischiato di non potersi realizzare dopo il terribile incidente avuto sulla moto che lo ha reso paraplegico. L’uomo essere finito è capace d’infinito, come ci ricorda Pascal e il desiderio di infinitezza di Antonio lo porta a scoprire un nuovo senso della vita dandosi l’occasione della rinascita attraverso il viaggio da sempre desiderato.

Condividere questa impresa diventa il passo successivo ed è qui che i due autori si incontrano, tra le pareti ovattate di una emittente radiofonica di Firenze che ha trasmesso in diretta, durante l’anno precedente, le tappe di volta in volta superate da Antonio Spica. E’ a Laura Ferraresi, pedagogista, autrice per l’infanzia e conduttrice radiofonica, che chiede aiuto per scrivere insieme la sua lunga avventura. Dopo alcuni tentativi, trovano la forma corretta per esprimere non solo il significato e il valore che ha avuto per Antonio questo viaggio, ma anche per raccontare i pregiudizi, i preconcetti che ci sono intorno alla disabilità attraverso l’incontro di un uomo e una donna, costretti a trascorrere una intera giornata insieme.

E’ questo un romanzo a tratti drammatico e ironico dove il viaggio si trasforma in metafora della vita che pone davanti ai due continue sfide da superare, ostacoli e opportunità, perché il viaggio è sempre un’avventura che ti fa varcare i confini di ciò che credevi di conoscere, è impadronirsi di un altro sguardo. Riusciranno i due protagonisti a crescere interiormente? Riusciranno ad accogliere l’uno le fragilità dell’altro?

VIDEO:

IMMAGINI DEL VIAGGIO SULLA “ROUTE 66”

Un commento degli autori sul sito Facebook

Molti di voi hanno già letto il nostro libro e tante sono state le vostre recensioni ma vi voglio scrivere l’ultima che abbiamo ricevuta e che ci ha enormemente commossi. M.B. noto medico della Asl di Firenze ha ritrovato tra le nostre pagine tanto della sua storia di vita, dei suoi affetti: “Ho letto d’un fiato Lui,lei e la route 66 perchè c’è dentro mezza vita mia” Antonio Spica ed io siamo felici di sapere che le nostre parole sono parte della vostra esistenza, dei vostri cammini, delle vostre esperienze. Un libro ha valore quando non è solo una storia ma è racconto di più esistenze.

Antonio Spica e Laura Ferraresi

Chi è Antonio Spica

Nasce nel 1977 in Sicilia, in un paesino in provincia di Palermo. Fin da piccolo nutre due passioni: le moto e il mare; ama inoltre viaggiare e conoscere nuovi luoghi e abitudini. Quando ha 27 anni, un brutto incidente in moto lo costringe a vivere la sua vita da quel momento in carrozzina ma, grazie al suo carattere positivo, al suo amore per la vita e al supporto della sua famiglia, decide subito di lottare e riorganizzare la nuova condizione con prospettive di opportunità. Nel 2014 fonda l’Associazione Access Emotion, che promuove il turismo accessibile e responsabile. Ha intrapreso il Cammino di Santiago di Compostela in carrozzina e percorso la Route 66 in handbike: le avventure narrate in questo libro sono state vissute in prima persona da lui.

Chi è Laura Ferraresi

Nasce a Firenze nel 1962 dove attualmente vive e lavora nel sociale su incarico di Enti e strutture private. Ha condotto corsi di formazione pedagogica per il personale docente di asili nido e scuole materne. Collabora come consulente pedagogica al progetto “Marciapiede Didattico disabilita il pregiudizio” dell’Associazione ADRA Italia Onlus. Ha inoltre condotto programmi radiofonici su argomenti sociali ed educativi sull’emittente Radio Voce della Speranza ed è autrice di diversi articoli e pubblicazioni sul tema del pregiudizio tra i quali la raccolta di racconti per bambini Alla scuola della Grande Quercia pubblicata da ADV Edizioni e Edoardo e il nonno astronauta pubblicata da Porto Seguro Edizioni