In previsione di nevicate e gelo la Città metropolitana di Roma ha messo a disposizione scorte di sale per i Comuni del Territorio provinciale.

“Come lo scorso anno, abbiamo ritenuto necessario prepararci ad eventuali emergenze che potrebbero causare disagi sulle nostre strade provinciali, per cui tutti i Comuni, che rientrano nell’ambito territoriale contenuti nel Decreto “Territori ad elevato rischio” potranno rivolgersi al nostro Dipartimento di Protezione Civile per concordare eventuali presa in consegna dei bancali di sale a disposizione presso i nostri magazzini. La distribuzione avverra’ principalmente per quei Comuni a piu’ alto rischio per neve e ghiaccio, che avranno la priorita’. In una seconda fase, una volta completato il reintegro delle scorte presenti, e in caso di criticita’ eccezionali, potranno beneficiarne gli altri Comuni non compresi negli ambiti gia’ individuati”.