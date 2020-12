Coronavirus Vaccinazioni, nell’Ue si parte il 27, 28 e 29 dicembre. Macron positivo

Oltre 74 milioni di contagi al mondo. Doppio record in Usa: 250.000 contagi e 3.700 decessi in 24 ore

Le vaccinazioni contro la Covid-19 “inizieranno nell’Ue il 27, 28 e 29 dicembre” prossimi. Ne dà notizia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. I giorni Ue della vaccinazione sono “condizionati” al via libera dell’Ema al vaccino sviluppato da Pfizer e BionTech contro la Covid-19, specifica il portavoce capo Eric Mamer, atteso per il 21 dicembre.

Sempre stamani, la Commissione Europea ha concluso i colloqui con Novavax per acquistare in anticipo il vaccino che l’azienda biotech del Maryland (Usa) sta sviluppando. Il contratto riguarderebbe l’acquisto, per conto degli Stati membri dell’Ue, di 100 milioni di dosi, con l’opzione di comprarne altre 100 milioni.

Il contratto con Novavax, una volta firmato, sarebbe il settimo, dopo quelli con Astrazeneca, Sanofi-Gsk, Janssen (Johnson & Johnson), BionTech/Pfizer, Curevac e Moderna, siglato dalla Commissione per conto degli Stati dell’Ue, con l’obiettivo di avere un portafoglio ampio di vaccini per sconfiggere la pandemia.

Macron contagiato ma poco sintomatico

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19. L’ha annunciato l’Eliseo: “Il presidente della Repubblica è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza”. Macron sarebbe poco sintomatico.

Il premier Jean Castex si è subito posto in isolamento precauzionale ma è poi risultato negativo al tampone.

Macron è l’ultimo di una serie di leader mondiali risultati positivi al Covid. Lo scorso 2 ottobre ad ammalarsi era stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricoverato per tre giorni all’ospedale militare Walter Reed di Washington e sottoposto a diverse terapie, tra le quali quelle degli anticorpi monoclonali. Prima era toccato al premier britannico Boris Johnson, trasferito lo scorso 6 aprile nel reparto di terapia intensiva dopo il peggioramento dei sintomi. A luglio erano risultati positivi il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e il controverso presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Altri capi di stato e di governo che hanno contratto il virus sono stati il 51enne presidente dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, il 64enne presidente del Guatemala Alejandro Giammattei e il 45enne primo ministro armeno Nikol Pashinyan.

Contagi record in Germania: oltre 30mila

Record di contagi in Germania dove si supera la soglia dei 30mila nuovi casi in 24 ore. Il Robert Koch Institut, correggendo la sua precedente stima (che non teneva conto di un Land), comunica che ieri ci sono stati 30.423 nuovi contagi e 689 decessi. L’istituto di riferimento tedesco segnala anche un lieve calo del numero dei casi su 100mila abitanti nell’arco della settimana, che ammonta oggi a 179,2 (ieri era 179,8), ma che resta comunque molto distante dalla soglia massima dei 50 che si sono dati il governo e i Laender. La Germania è da ieri in lockdown duro, con scuole e negozi chiusi.

Usa, nuovo record di casi e decessi in 24 ore

In tutto il mondo il numero di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, che ieri hanno registrato un nuovo doppio record: oltre 250.000 contagi e 3.700 decessi, per un totale di quasi 17 milioni di casi e 1,65 milioni di morti.

Putin: mi farò vaccinare prima possibile

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi che intende farsi vaccinare “non appena possibile”. Il leader russo ha parlato durante la sua conferenza stampa annuale del vaccino sviluppato in Russia, Sputnik V, definendolo sicuro ed efficace. Putin si è anche detto ottimista quanto ai piani di AstraZeneca di combinare il suo vaccino con lo Sputnik V.

(Avvenire)