Su Netflix una serie ispirata a papa Bergoglio

Netflix ha annunciato per il 2021 una nuova docu-serie ispirata al libro del 2018 «La saggezza del tempo. In dialogo con papa Francesco sulle grandi questioni della vita» (Marsilio editore), firmato dal Pontefice e curato da padre Antonio Spadaro direttore de La Civiltà Cattolica. La docu- serie avrà come tema la terza età quale tesoro da riscoprire. Donne e uomini over 70, provenienti da diverse parti del mondo, si racconteranno davanti all’obiettivo di registi under 30 provenienti dagli stessi Paesi. Una collezione di voci a cui si unirà quella del tutto speciale di Bergoglio, come anziano tra gli anziani. La docu-serie, di Simona Ercolani, è prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group.