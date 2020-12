I prossimi viaggi? Ecco le destinazioni emergenti

Alla scoperta di luoghi inconsueti, come Kaliningrad o La Paz. E in Italia c’è Monopoli.

Stiamo tutti sognando le mete ideali per i prossimi viaggi, appena sarà possibile. Ci sono ovviamente quelle irrinunciabili come Parigi, Londra, i Mari del Sud, i Caraibi. Ma ci sono dei luoghi che per la loro originalità, la loro bellezza poco conosciuta ma talvolta strepitosa si stanno trasformando in destinazioni emergenti.

In particolare ci sono alcune mete turistiche che hanno da poco iniziato ad attirare l’attenzione dei viaggiatori, come segnala Tripadvisor. Eccone alcune, da annotare sul calendario dei prossimi voli, prima che diventino di tendenza.

Kaliningrad, Russia – Una minuscola propaggine della Russia compresa tra la Lituania e la Polonia sul Mar Baltico, Kaliningrad fu fondata dai Cavalieri Teutonici nel XIII secolo e prese allora il nome di Königsberg, che mantenne fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. La città assunse un nuovo nome, fu ripopolata di Russi e inglobata nell’Unione Sovietica. È ancora oggi celebre per la produzione di ambra, con la più estesa miniera di ambra del mondo presente lungo la costa. La cattedrale di Königsberg del XIV secolo è una delle attrattive principali.

Saranda, Albania – Tra qualche anno, tutti gli amanti del mare che conosci parleranno di questo luogo: uno splendido tratto di costa di sabbia bianca e vasti uliveti, situato sul Mar Ionio di fronte alla famosa isola greca di Corfù.

Beirut, Libano – A sorpresa al 3° posto troviamo Beirut, malgrado la devastazione e la strage del mese di agosto scorso: la città, che per la sua bellezza e la sua opulenza era chiamata la Parigi del Medio Oriente, offre belle spiagge, clima tiepido, una certa aria di libertà e spensieratezza che fa ancora della capitale del Libano una meta affascinante.

Luxor, Egitto – Uno dei luoghi più fantastici dell’Egitto, il luogo in cui si capisce meglio di ogni altro. Se stai programmando un viaggio in Egitto, è meglio prendere in considerazione i rischi e monitorare gli avvisi di viaggio del governo.

Naoussa, Grecia – Nonostante non sia tra le più grandi isole del Mar Egeo, Paros è un angolo di paradiso che merita un posto di rilievo nella lista dei luoghi da visitare. I visitatori soggiornano prevalentemente a Naoussa, la cittadina più grande dell’isola dove possono avventurarsi nel dedalo di strade, scoprire negozi colmi di prodotti tipici, gustare nei locali in riva al mare ottimo pesce appena pescato e godersi dal vivo lo scenario da sogno delle isole greche.

Isola di Rügen, Mecklenburg – Pomerania occidentale – Benvenuti sulla più ampia isola tedesca, con una miriade di opportunità per gli amanti delle avventure all’aria aperta, dalle coste sabbiose alle ripide scogliere di gesso. È un luogo di villeggiatura sin dal 1818 ed è una delle più gettonate mete turistiche tedesche. Ce n’è per tutti i gusti: da due parchi nazionali, a una ex residenza reale e a un castello sulla spiaggia. Se i bagni di sole sono il vostro obiettivo principale, Binz è la destinazione ideale.

Isola di Phu Quoc, Kien Giang – Phu Quoc, paradiso tropicale, uno dei luoghi più belli del Vietnam, con le sue spiagge cristalline e i villaggi di pescatori. Per chi le cerca non mancano le avventure, dalle escursioni in moto lungo le strade accidentate, al kayak, alle immersioni nella barriera corallina, o semplicemente a una mangiata di pesce a tutto spiano seguita da un cocktail in spiaggia. Un tempo qui si recavano soltanto i viaggiatori con lo zaino in spalla, oggi il turismo si è fatto più sofisticato e si può scegliere anche villaggi a cinque stelle o rustici bungalow per famiglie.

Monopoli, Italia – Città portuale della Puglia, storica e funzionale in parti uguali, Monopoli fa colpo sul visitatore con le chiese e i castelli medievali a strapiombo sull’Adriatico. È anche il sogno di ogni pittore, con pescherecci azzurro intenso che aggiungono un tocco di colore alle mura imbiancate a calce del porto.

La Paz, Messico – Capitale della Bassa California del Sud, La Paz è per lo più sfruttata come punto di partenza per i resort balneari di Cabo San Lucas. Tuttavia, il suo fascino vintage e il gradevole lungomare, punteggiato da opere d’arte e ristoranti internazionali affacciati sulle acque abitate dalla balena grigia, sono motivi sufficienti per fermarsi qui qualche giorno.

Curaçao – Curacao è da sempre una meta prediletta dai cultori della subacquea. Se siete in cerca di un’immersione ad alto tasso di adrenalina o, semplicemente, di una tranquilla uscita di snorkeling, troverete pane per i vostri denti. Le spiagge sono, ovviamente, un’altra attrattiva di forte richiamo: la sabbia polverosa e le acque placide sono perfette per i bambini. E non perdetevi Willemstad, la capitale di Curacao: i suoi affascinanti edifici color pastello e il passato ugualmente pittoresco le hanno valso il riconoscimento di Città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

(Fonte: “TgCom24”)