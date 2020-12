L’Italia stravolta dal maltempo: esonda Panaro, interrotto Brennero

interrotta ferrovia e autostrada Brennero

Il maltempo si sta abbattendo su tutta l’Italia. Temporaneamente chiusa per le forti nevicate la ferrovia del Brennero. Chiusa anche l’autostrada in direzione nord, da Vipiteno al confine, e la strada statale 12, dal chilometro 514 al chilometro 523. Lo si apprende dalle forze dell’ordine al lavoro sul posto. A Modena, sono in corso evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola per la rottura dell’argine del fiume Panaro. È quanto comunicano i vigili del fuoco che hanno inviato sezioni operative anche da Toscana e Piemonte.

Alto pericolo di valanghe in vaste zone del Nord Italia a seguito della pioggia e della neve cadute nelle ultime ore. Critica la situazione nella provincia di Bolzano, con rischio valanghe forte e molto forte sulle Dolomiti di Sesto. Rischio tra moderato e alto anche sulle PreAlpi Lombarde, le preAlpi Venete e le Alpi Giulie.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione sui restanti bacini del Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, sulla Provincia Autonoma di Trento, in Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria e sull’intero territorio della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Puglia e sull’intero territorio di Toscana e Basilicata.

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in Veneto per far fronte ai danni causati da pioggia e neve: svolti in poche ore 411 interventi tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia. Proprio a causa del maltempo ieri sera nel Bellunese è crollato a Gosaldo un piccolo ponte su un torrente, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco vuoto. Il ponte collega la frazione di Rent – rimasta isolata – ad un altro abitato di Gosaldo. I tre vigili del fuoco volontari che stavano portando aiuti agli abitanti della frazione di Rent si sono accorti che il terreno stava cedendo sotto la camionetta, sono scesi e si sono messi in salvo prima che il mezzo precipitasse.

Le avverse condizioni meteo marine ed il servizio ridotto dei giorni festivi stanno rendendo difficile il collegamento con le isole di Ischia e Procida. Mentre Ischia è stata collegata con alcune corse di navi traghetto tra ieri ed oggi, per l’isola di Procida nelle ultime 36 ore è stato effettuato un solo collegamento in arrivo ed uno in partenza, con nave. Il mare molto mosso previsto renderà difficili i collegamenti marittimi per il resto della giornata di oggi e per quella di domani.

(La Repubblica)