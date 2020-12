Medici e infermieri, arriva un incentivo

Tutti i dipendenti del comparto per i turni svolti nei mesi di novembre e dicembre 2020, avranno rispettivamente nella busta paga di dicembre 2020 e gennaio 2021, 15 euro per ogni turno in h 24 e 10 euro per ogni turno in h 12 svolto nelle Unità operative COVID, Terapie intensive e sub intensive COVID, Pronto soccorso – OBIHolding area, SISP e territorio COVID, Trasporto emergenza ARES 118, Trasporti sanitari secondari dei pazienti, Laboratori rete COVID e Radiodiagnostica rete COVID. I dipendenti riceveranno 8 euro per turno di servizio negli altri reparti, unità operative ospedaliere, mentre 6 euro andranno a chi effettua turni nelle farmacie covid e negli ambulatori, infine 5 euro al restante personale.