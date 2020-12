Giornata Internazionale delle persone con disabilità – Lago di Bracciano

Era il 3 dicembre 1981 quando questa giornata è stata dedicata alla promozione, a livello mondiale, per consentire la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita oltre, a ridurre, ogni forma di discriminazione o di violenza.

Nel 1993 il 3 dicembre è diventata “Giornata Europea delle Persone con Disabilità” su espressa volontà della Commissione Europea, con il patrocinio della Nazioni Unite.

Oggi 3 dicembre 2020 siamo a ricordare ed a sottolineare l’importanza dell’opera svolta dai vari Stati sino ad oggi, riconoscendo l’importanza “di non lasciare nessuno indietro” prestando, particolare attenzione, alle persone con disabilità, rimuovendo le barriere architettoniche, culturali e sociali per una reale fruizione dei servizi da parte di tutti.

In tal senso anche il i comuni del distretto RM 4.3 Bracciano, Trevignano Romano, Canale Monterano, Manziana, Anguillara Sabazia sensibilizzati prima, con la collaborazione dopo anche della sempre presente associazione Accessemotion mai sola, ma con la importante sinergia e rapporto costante di collaborazione delle associazioni di volontariato attivo nel nostro territorio, si sono realizzati diversi progetti con risultati importanti e permanenti.

Questa giornata deve rimanere impressa nelle nostre menti attraverso le parole che Papa Francesco ebbe a dire: “LA MANCANZA DI SALUTE E LA DISABILITA’ NON SONO MAI UNA BUONA RAGIONE PER ELIMINARE UNA PERSONA” .