“Black Friday 2020: olive ascolane a prezzi raddoppiati”

La provocazione di Nazareno ‘Zè’ Migliori: “Questa iniziativa ha il potere di svalutare le cose, noi vogliamo porre attenzione sulla qualità e dignità del lavoro”

“Olive ascolane a prezzi raddoppiati per il Black Friday” (Foto d’archivio)

Ascoli Piceno, 27 novembre 2020 – “Nel giorno in cui tutti dimezzano i prezzi, noi li raddoppiamo. No, non siamo pazzi. Lo saremmo se non fossimo in grado di riconoscere la qualità dell’Oliva Ascolana DOP o se non facessimo nulla per custodirla e valorizzarla. Usa il coupon aumentiamo il prezzo del 100% e devolveremo l’incasso agli agricoltori che producono oliva tenera ascolana Dop del Piceno. Diamogli il nostro sostegno”. La provocazione non poteva che essere di Nazzareno ‘Zè’ Migliori, Re dell’Oliva Fritta ma anche storico venditore di polli allo spiedo.

“Il Black Friday ha sempre il potere di svalutare le cose – ha dichiarato Zè Migliori – Se si applica uno sconto esagerato il consumatore si chiede a che titolo gli altri giorni dell’anno debba pagare un prezzo più alto. Noi vogliamo invece porre attenzione sulla qualità e dignità del lavoro che ci permette di avere prodotti eccellenti. L’oliva di varietà Ascolana Tenera, certificata come DOP, va raccolta rigorosamente a mano, per non ammaccarla, e la paghiamo all’agricoltore fra i 3 e 4 euro al Kg, secondo delle scale prezzi fortemente incentivanti (contro gli 80 centesimi / 1 euro per la stessa varietà destinata all’olio monovarietale). La domanda di Oliva Ascolana del Piceno DOP è in costante aumento”.

“Scegli anche tu BlackFridayNoGrazie, sostieni gli agricoltori che si certificano, coltivano e raccolgono a mano frutti. Vogliamo rassicurare che l’iniziativa ha un sapore prettamente goliardico – ha concluso Zè Migliori – i prezzi attuali proposti sono assolutamente in grado di attribuire la giusta remunerazione di tutta la filiera. Scegli la qualità dei cibi, in tavola e nel tuo carrello di spesa. Il coupon potrà essere usato solo fino alle 24 di venerdì 27 novembre 2020.

(Il Resto del carlino)