E’ morto Diego Armando Maradona

Maradona, che ha compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre, è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, come si apprende dal giornale argentino El Clarin. Soltanto lo scorso 11 novembre era stato dimesso dalla clinica Los Olivos di Buenos Aires. Era stato trasferito in un appartamento preso in affitto non distante dalla clinica dov’è stato operato. Le condizioni dell’ex campione argentino erano state definite buone. Soltanto pochi giorni dopo il suo compleanno era stato infatti operato al cervello dopo che una Tac aveva evidenziato un ematoma subdurale, che aveva generato un coagulo in una regione del cervello.

(Il Riformista)